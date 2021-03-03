Российских автовладельцев ожидают новые штрафы с марта

Москва, 3 марта. Новые штрафы, введенные для владельцев автомобилей в России, вступили в силу 1 марта 2021 года. Граждане узнали как минимум о двух нововведениях.

С 1 марта в силу вступили новые правила техосмотра, подразумевающие обязательную фотофиксацию и занесение информации в электронную базу ЕАИСТО. Бумажная диагностическая карта в условиях перехода на электронный формат стала необязательной, однако по запросу документ может быть передан автовладельцу для въезда на территорию ЕС.

Также меняются сроки прохождения ТО в России. Новым транспортным средствам, в том числе мотоциклам, прицепам и грузовикам грузоподъемностью до 3,5 тонны, нужно будет делать первый техосмотр через 4 года. Автомобилям до 10 лет процедуру необходимо проходить один раз в 2 года. Машины старше 10 лет должны проверяться ежегодно. Штрафы для водителей авто без ТО составляют 2 тысячи рублей.

К тому же с 1 февраля 2021 года в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей. Как автомобилисту получить разрешение от ГИБДД, рассказывает Федеральное агентство новостей.