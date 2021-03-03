Партию «Альтернатива для Германии» подозревают в «правом экстремизме»

Берлин, 3 марта. Парламентскую партию «Альтернатива для Германии» причислили к «подозреваемым в правом экстремизме».

Соответствующее решение вынесло федеральное ведомство по защите конституции. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. За партией могут установить частичное наблюдение, добавили в СМИ.

Ранее член комитета по международным делам от фракции «Альтернатива для Германии» Антон Фризен обратил внимание на тактику правительства страны по сокрытию данных в деле блогера Алексея Навального. Он отреагировал на отказ руководства ФРГ назвать ведомство, которое обнаружило в организме провокатора следы отравляющего вещества.