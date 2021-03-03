18 марта — особенная дата для крымчан и севастопольцев. В этот день 7 лет назад Крым и Севастополь были приняты в состав Российской Федерации на правах полноправных субъектов. Севастополь получил статус города федерального значения, которым до 2014 года обладали только Москва и Санкт-Петербург.

Как пройдет День воссоединения Крыма с Россией в 2021 году? Какие события предшествовали судьбоносному для крымчан решению? И какие традиции праздника уже успели сформироваться? Об этом — в материале ФАН.

Ответ на политический кризис

В конце 2013 года Украину раздирал политический кризис. События, происходящие в Киеве, вызывали огромное беспокойство у крымчан. Крым, всегда бывший пророссийской территорией, регионом, большая часть населения которого — этнические русские, мог стать ареной боевых действий. Чтобы не допустить кровопролития, руководство республики инициировало сближение региона с Россией, а 11 марта 2014 года Верховным Советом АРК и городским советом Севастополя были подписаны декларации о независимости.

Спустя всего 5 дней на полуострове был проведен референдум, в ходе которого гражданам предложили высказать свое мнение о возможном вхождении региона в состав России. Несмотря на общие пророссийские настроения, которые традиционно существовали в регионе, результат референдума стал неожиданным даже для крымских властей. 96,7% крымчан проголосовали «за» вхождение Крыма в состав России. В Севастополе это решение поддержали 95,6% населения. Абсолютное большинство, рекордные цифры, которые вообще когда-либо были зафиксированы в ходе волеизъявления народа.

Спустя 2 дня делегация крымчан озвучила решение крымского народа в стенах Кремлевского Дворца в Москве. Главы России, Крыма и Севастополя подписали межгосударственный договор, согласно которому в составе Российской Федерации появились два новых субъекта. Крым стал российским не только по характеру и этнической принадлежности, но и на межгосударственных договорных основаниях.

Как отмечали День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Большинство стран решение крымчан не признали. В Европе и США полуостров до сих пор считают аннексированной и временно оккупированной территорией. При этом 18 марта, День воссоединения Крыма с Россией, — один из главных современных праздников республики. Его широко и с размахом отмечали в 2014 году, чуть более скромно, но тоже торжественно празднуют в течение последних шести лет.

По традиции на центральных площадях городов организуют митинги, праздничные концерты. В 2014 году площади Севастополя, Симферополя бурлили от присутствующих здесь людей. Пожилые и молодые, семьи с детьми, военнослужащие и гражданские, представители всех профессий и родов деятельности — крымчане выходили на улицы с флажками-триколорами и поздравляли друг друга с праздником, которого ждали десятилетиями.

Наверное, на полуострове не было ни одного человека, который находился бы в стороне от тех событий. Керчане массово встречали «вежливых людей», которые накануне референдума направлялись в крымские города через Керченский пролив. Крымчане напряженно следили за новостями центральных телеканалов и искренне радовались мощной поддержке России.

Праздник 18 марта стал поистине народным, поднявшим общественные движения, сплотившим политические партии и сотни тысяч людей. Такого эмоционального подъема в республике не было давно, а потому те события вошли в историю как Крымская весна. Крымчане ждали расцвета полуострова, позитивных изменений, стабильности и мира.

Крымская весна — День воссоединения Крыма с Россией в 2021 году

Прошедшие 7 лет многое изменили на полуострове. Массовое обновление инфраструктуры, строительство трассы «Таврида» и современного аэровокзала в Симферополе, открытие автомобильного и железнодорожного движения по Крымскому мосту, строительство новых больниц, детских садов, школ, благоустройство улиц и дворов… Полуостров словно проснулся после 20-летней спячки в составе Украины и смахнул с себя налет «переходного периода», который никак не мог завершиться.

Ежегодно праздник Крымской весны отмечают в каждом городе полуострова. 18 марта — общекрымский выходной день. В честь праздника в Симферополе и Севастополе проводят торжественные собрания и митинги, возложения цветов. Накануне торжества в учебных заведениях проходят классные часы, на которых подрастающему поколению рассказывают о значении Дня воссоединения Крыма с Россией для крымчан и российского народа.

В других субъектах Российской Федерации 18 марта не признано выходным днем. Несмотря на это, в праздничных мероприятиях принимают участие тысячи людей. Россияне выходят на площади, чтобы поддержать решение крымчан и заявить, что, несмотря на все трудности последних лет, мы вместе.