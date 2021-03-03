Американские ученые изобрели дронов размером со шмеля

Вашингтон, 3 марта. Дроны, которые сохраняют устойчивость при порывах ветра, разработали исследователи из Соединенных Штатов. Устройства создали размером со шмеля.

Специалисты исследовательской лаборатории MIT изобрели БПЛА, которые остаются устойчивыми при столкновении с препятствиями или порывами ветра. Дрон обеспечен мягким приводом. Это позволяет ему выдерживать нагрузку при полете. Технология успешно используется для осмотра оборудования, которое находится в узком пространстве. Также БПЛА можно применять для работ спасателей.

Размер беспилотника не больше насекомого. Крупные дроны работают за счет двигателей, однако их эффективность уменьшается в соответствии с габаритами. Наноустройства требуют принципиально другой конструкции. БПЛА сделан из тонких цилиндров из резины. Их приводы могут двигаться примерно 500 раз в секунду, делая дрон устойчивым. Благодаря небольшому размеру аппарат способен делать сложные маневры в воздухе.

До этого сообщалось, что иранские инженеры почти завершили работу над первым боевым дроном. БПЛА может преодолевать до 3 тыс. километров.

Российские ученые планируют создать беспилотный комплекс «Молния». Дроны будут путать противника и смогут оповещать пилота об опасности, сообщает «Ридус».