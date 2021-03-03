Пережившая кому Алиса Аршавина пожаловалась на тяжелое состояние

Санкт-Петербург, 3 марта. Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса, которая борется с тяжелым заболеванием, рассказала о своем состоянии после искусственной комы.

Еще в прошлом году экс-жена спортсмена, до свадьбы с ним носившая фамилию Казьмина, внезапно стала скрывать часть лица на фото. Затем стало известно, что у нее диагностировали аутоиммунный некроз, разрушающий лицевые ткани и хрящи.

Операции позволили спасти 38-летней Аршавиной жизнь, но теперь она столкнулась с новым недугом — женщина попала в реанимацию с острым панкреатитом. Бывшая жена футболиста провела четыре дня в искусственной коме. Сейчас опасность для ее жизни миновала, но состояние Аршавиной все же остается тяжелым.

«Сил нет, умираю. Если прибавить к этому все, что происходило ранее, ситуацию с носом…» — написала экс-супруга Андрея Аршавина в соцсети.

Тяжелобольной женщине наложили швы, процесс заживления еще идет. Пока Аршавина остается в петербургской больнице под наблюдением врачей, передает «СтарХит».

После выхода из комы бывшая супруга футболиста написала своей матери. Алиса Аршавина пообещала, что больше не оставит родных так надолго и постарается поскорее выздороветь, сообщает телеканал «360».