Экономист Разуваев предрек доллару курс в 65 рублей уже в этом году

Текущий 2021 год должен быть хорошим для развивающихся фондовых рынков, в том числе для российского рынка акций. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Согласно данным Московской биржи, курс доллар на 11:10 по московскому времени составил 73,46 рубля, евро — 88,84.

Нефть тянет российские рынки вверх

Как отметил Александр Разуваев, сегодня внешний фон к открытию российского рынка акций позитивен. Фьючерсы на американский индекс S&P 500 повышаются на 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются покупки. Нефть с утра демонстрирует рост: Brent дорожает на 0,67% и пребывает у отметки 63,12 доллара за баррель, а марка WTI — на 0,57%, до уровня 60,09 доллара за баррель.

«Нефть вообще главный фактор и для рубля, и для акций. Нефть — это торговый и платежный баланс. От цен на нефть зависит оценка российского рынка акций, так как в конечном счете это денежные потоки компаний и доходность российских евробондов, которая определяет ставку дисконтирования в финансовых моделях. Драйверами роста российских акций являются восстановление роста после пандемии, окончание торговых войн, ультрамягкая денежная политика центральных банков и триллионные вливания в экономику, в том числе в инфраструктуру», — пояснил Александр Разуваев.

По его словам, цены на нефть в ближайшие пару лет могут подскочить до 100 долларов за баррель и выше. При этом российский рынок акций из-за санкций остается сильно недооцененным. По отношению рыночной капитализации к ВВП он выглядит недооцененным на 50–100%. Текущий 2021 год должен быть хорошим для развивающихся фондовых рынков, в том числе и для российского рынка акций.

«Политику не стоит переоценивать. Рынки постепенно привыкли к новой холодной войне. Ясно, что санкции не разрушат экономику России, а «Роснефть» и «Газпром» не объявят дефолт. Сейчас просто инвесторы требуют более высокую доходность. На российском рынке акций дивидендная доходность в 4–6% это нормально, но есть бумаги с доходностью 10–13%. И это на фоне нулевых ставок в США и отрицательных в Европе», — добавил Александр Разуваев.

По его словам, сейчас началась покупка дивидендных историй, ведь дивиденды можно будет получить уже летом. При этом зарубежным инвестиционным фондам, чтобы купить акции российских компаний на Московской бирже, сначала надо купить рубль. Он полагает, что в текущем году увидим пару доллар и рубль по 65–67 рублей за доллар, долларовый индекс РТС — 2000 пунктов. В этом случае капитализация российского рынка акций будет адекватна размеру ВВП.

Ранее эксперты рассказали, что фактором роста курса рубля станут нефтяные котировки, которые хоть и снизились на прошлой неделе, но остаются на уровнях января прошлого года.