Призывы к санкциям против России могут грозить Навальному новым сроком

Москва, 3 марта. Алексей Навальный, выступая удаленно на заседании комитета Европейского парламента по международным делам, призвал ввести антироссийские санкции.

Известный блогер и общественный деятель Сергей Колясников в связи с этим обратился в ФСБ и АП с просьбой проверить заявление основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) по статье о государственной измене. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

В публикации Колясников обратил внимание не только на заявление Навального, но и на реакцию исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова, который скрывается в Великобритании. По его словам, санкционный список составлен и передан ему Навальным для обращения в западные структуры.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель 2 марта заявил, что санкционные меры были введены по предложению Алексея Навального. В связи с этим Колясников просит профильные ведомства организовать проверку на предмет нарушений по статье «Государственная измена». За это, по его словам, Навальный должен получить минимум 12 лет заключения.

В конце ноября 2020 года блогер Сергей Колясников уже обращался в прокуратуру с просьбой проверить Алексея Навального, Владимира Милова, Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу после дебатов в комитете ЕП по иностранным делам. Тема переговоров — будущее России на фоне грядущих выборов в Госдуму в 2021 году.