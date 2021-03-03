Бывшая солистка «Тату» Волкова пытается вернуть лицо после пластики

Москва, 3 марта. Певица Юлия Волкова, получившая широкую известность благодаря группе «Тату», занимается восстановлением лица. Сейчас звезда делает себе губы.

В погоне за красотой и из-за травм лица знаменитости за всю жизнь пришлось сделать достаточное количество пластических операций. Однако не все процедуры оказались удачными. Поклонники, видя преображения звезды, забили тревогу.

Волкова все же решила вернуть себе естественность. Так, артистка стала ходить на лазерное удаление татуажа. Ей сделали микроблейдинг с темно-коричневым оттенком.

Недавно певица отправилась к косметологу, чтобы тот исправил ей форму губ, приведя ее в порядок. Изначально процедура была сделана неправильно — у артистки не закрывался рот, а губы разъехались.

«Я счастлива! Это нереально красиво», — написала Волкова в Instagram после удачной операции на губах.

Многие поклонники звезды поддержали ее и отметили, что у артистки, действительно, форма губ приобрела естественный вид. Впрочем, нашлись и злопыхатели, которые раскритиковали звезду.

Еще в конце февраля фанаты певицы взволновались, увидев свежий снимок Юлии. По их мнению, исполнительница себя изуродовала пластическими операциями.