В России провели проверку систем оповещения населения. ФАН-ТВ

По всей России 3 марта прошла комплексная проверка готовности систем оповещения населения.
В рамках проверки с помощью громкоговорителей и электросирен с 10:40 по местному времени прошла подача сигнала «Внимание всем!».
Также эфир телеканалов был приостановлен на минуту — с 10:40 по 10:41.
Сотрудники МЧС России попросили граждан сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.
«Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми», — рассказали в ведомстве.
В этом году подобная проверка также пройдет 6 октября.
В декабре минувшего года Владимир Путин напомнил, что необходимо уделять внимание и держать под контролем единую госсистему оповещения при чрезвычайных ситуациях, чтобы в случае надобности избежать гибели людей.