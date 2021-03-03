В России провели проверку систем оповещения населения. ФАН-ТВ

По всей России 3 марта прошла комплексная проверка готовности систем оповещения населения.

В рамках проверки с помощью громкоговорителей и электросирен с 10:40 по местному времени прошла подача сигнала «Внимание всем!».

Также эфир телеканалов был приостановлен на минуту — с 10:40 по 10:41.

Сотрудники МЧС России попросили граждан сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.

«Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми», — рассказали в ведомстве.

В этом году подобная проверка также пройдет 6 октября.

В декабре минувшего года Владимир Путин напомнил, что необходимо уделять внимание и держать под контролем единую госсистему оповещения при чрезвычайных ситуациях, чтобы в случае надобности избежать гибели людей.