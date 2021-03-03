Машину консула Панамы смыло внезапным наводнением в Колумбии

Богота, 3 марта. Министерство иностранных дел Панамы подтвердило смерть своего консула в Колумбии Тельмы Баррии Пинсон в результате наводнения 2 марта. Сообщение опубликовано в официальном профиле ведомства в Twitter.

Lamentamos profundamente la pérdida irreparable de Telma Barría, nuestra agregada consular en Colombia. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) March 2, 2021

«Мы глубоко сожалеем о смерти Тельмы Баррии. Наши соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении МИД.

Утром во вторник жители муниципалитета Ривера, департамент Уила, сообщили пожарным о белой машине. Ее выбросило на скалу в результате внезапного подъема воды в реке Рио-Фрио, заявил представитель пожарной охраны Эдисон Фернандес.

Cancillería lamenta el fallecimiento de la Cónsul de Panamá en Colombia y su esposo. Enviamos nuestra solidaridad a sus familiares, colegas y amigos en este difícil momento — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 2, 2021

В автомобиле находились пять человек. Среди погибших, кроме 60-летнего консула, — 62-летний муж Пинсон Педро Кантильо и юрист панамского консульства Манала Гарсия Лосада. Два человека смогли выбраться из автомобиля.

Пожарный рассказал, что тело консула нашли примерно в 700 метрах от машины, через два часа обнаружили тело ее супруга — мужчину смыло течением от места происшествия почти на два километра.

???? Reportan emergencias en los municipios de Rivera y El Pital, en Huila ► https://t.co/MkilJwgxt1 pic.twitter.com/Rjxi3CxdMZ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 2, 2021

Полковник столичной полиции Диего Васкес сообщил, что автомобиль попал в ловушку среди скал в реке.

«Люди пытались пересечь реку, чтобы добраться до отеля «Карамболо», где они остановились», — сказал полицейский.

Panama consul dies in Colombia flooding https://t.co/WvaPArIOkp pic.twitter.com/GcHrhbyokB — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 2, 2021

Вода из реки поднялась из-за произошедшего накануне сильного ливня.

«Все произошло мгновенно, из верхней части реки хлынуло много воды», — рассказали местные жители.

???? Reportan emergencias en los municipios de Rivera y El Pital, en Huila ► https://t.co/MkilJwgxt1 pic.twitter.com/Rjxi3CxdMZ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 2, 2021

Как отмечают СМИ, местные фермеры не любят Рио-Фрио, потому как река уже становилась причиной нескольких трагедий.

«Этой реке нельзя доверять, потому что каждый день она приносит наводнения, которых никто не ожидает; гибнет урожай, разрушаются наши дома», — объяснили местные жители изданию El Tiempo.

Секретарь правительства департамента Уила Фрэнки Вега Мурсия подтвердил, что сильные дожди вызвали внезапное наводнение, в результате которого погибла консул Панамы, ее супруг и юрист ведомства.

«Машина оказалась в эпицентре наводнения, поток протащил транспортное средство на несколько метров, что привело к потере управления автомобилем», — отметил он.

Чиновник добавил, что из-за сезона дождей и возникших оползней пострадали более 300 семей в 19 колумбийских департаментах.