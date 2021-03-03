Многодетному отцу из Уфы незнакомые люди помогают погасить ипотеку. ФАН-ТВ

Мужчина с тремя детьми в Уфе остался без жены, а из-за пандемии пришлось сменить работу. На квартиру банк наложил арест, помогли неравнодушные люди.

У Богдана Демченко три дочери, младшей — всего лишь четыре месяца. Сегодня он один воспитывает детей и параллельно работает. Квартира, в которой живет семья, находится в ипотеке. На покупку Богдан с супругой Натальей решились, когда у них было еще двое малышей, а у главы семьи была постоянная работа с хорошим заработком. С приходом пандемии работу пришлось сменить, зарплата стала меньше. А у жены начались осложнения после рождения третьего ребенка.

«Роды с осложнениями прошли, болела сильно и до Нового года, вот… Она практически у меня дома все время была, ничего не ела, похудела на 30 кг. Все деньги на лекарства практически уходили», — рассказывает Богдан Демченко. Мужчина обращался в банк, но он навстречу не пошел и наложил арест на квартиру. По словам Богдана, требовали выплатить всю сумму целиком, а это около трех миллионов рублей. И в этот момент на помощь пришли друзья, они распространили информацию в Интернете, начали сбор средств.

«Всегда с Наташей как бы так думали: «Да ладно, прорвемся. Ладно, что уж, бывали и труднее времена, как говорится, да. Выдержим, чего уж». Вот так вот, а тут вот, я говорю, я не знаю, если бы вот люди не помогли», — поделился Богдан.

В итоге через социальные сети удалось собрать около миллиона рублей, а одна неравнодушная женщина даже предложила семье переехать к ней в дом. Банк тоже пошел навстречу, снял арест с квартиры, снизил ежемесячный платеж.