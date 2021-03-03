Железнодорожник два года насиловал свою малолетнюю дочь в Пушкино

Московская область, 3 марта. Родной отец изнасиловал в Пушкино свою 11-летнюю дочь. Как стало известно ФАН, преступление произошло еще в 2019 году, однако с заявлением по этому поводу бабушка потерпевшей обратилась только сейчас.

В дежурную часть полиции подмосковного города обратилась 62-летняя женщина с заявлением. В нем она указала, что ее 42-летний сын на протяжении двух лет жил половой жизнью с ее внучкой, ученицей седьмого класса. Стражи порядка установили, что в 2019 году мужчина изнасиловал свою 11-летнюю дочь, а после этого принуждал ее заниматься с ним сексом на протяжении двух лет. Все проходило по месту проживания подозреваемого — в микрорайоне Заветы Ильича.

Стражи порядка по данному факту возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый в совершении преступления помещен в изолятор временного содержания.

«Мужчина трудится в ОАО «РЖД» рабочим по зеленому строительству, — рассказал ФАН источник, близкий к следственным органам. — Его жена умерла 13 лет назад. Семья неблагополучная, ведет асоциальный образ жизни. Воспитанием ребенка в основном занимается бабушка, которая любит, как и сын, приложиться к бутылке. По большому счету, девочка предоставлена сама себе. Подозреваемый в изнасиловании был ранее судим за грабеж».

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы. По второй статье ему грозит такой же срок.