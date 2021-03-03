Республиканцы хотят предотвратить появление закона о фальсификации выборов в США

Москва, 3 марта. Сомнительная процедура заочного голосования, использованная американской демократической партией для продвижения Джо Байдена на пост президента, может стать постоянной для США, сообщает NewsFront.

В прошлом году Демократическая партия США в рамках президентских выборов инициировала новый механизм удаленного голосования, несмотря на то, что он вызывал множество споров.

По данным исследований Массачусетского технологического института, на выборах в 2008 году часть американских граждан уже голосовала удаленно. При этом 3,9 млн человек так и не дождались своих бюллетеней. 2,9 млн листовок просто исчезли, не вернувшись обратно, а еще 800 тысяч просто не приняли.

Несмотря на эти «оплошности», идею реализовали под предлогом заботы об американцах во время пандемии. Благодаря этому механизму избирательный процесс был подтасован в пользу Джо Байдена. Об этом неоднократно говорил Дональд Трамп, хотя либеральные СМИ США заявляли, что данные утверждения ложны.

Очевидно, что Демократическая партия после удачного исхода дел вошла во вкус. Теперь нововведение смогут узаконить на федеральном уровне.

«Что мы хотим сделать, так это очистить воздух», — утверждает спикер Палаты представителей, демократ от Калифорнии Нэнси Пелоси.

Республиканцы продолжат борьбу, причем не только на уровне Конгресса. The Washington Post уже сообщил, что законодательные собрания США по всей стране предложат законы, согласно которым заочное и досрочное голосование, а также механизмы, использующиеся для фальсификации выборов, будут ограничены.

«Любой честный человек мог видеть, что они создали проблемы, по крайней мере, некоторую неуверенность, если не откровенное мошенничество», — пояснил конгрессмен-республиканец Ричард Хадсон.

Ранее ФАН писал о подготовке выборов в Боливии, где присутствуют наблюдатели из США.