Дмитрия Шепелева обвиняют в выводе 20 млн рублей со счета Жанны Фриске

Москва, 3 марта. Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир обвинил последнего возлюбленного дочери, телеведущего Дмитрия Шепелева в выводе денег с ее счета.

Конфликт между семьей экс-солистки группы «Блестящие» и отцом ее сына Платона набирает новые обороты. Сначала шли разбирательства из-за пожертвований на лечение Фриске, собранных благотворительным фондом. Дело в том, что 21 миллион рублей из этих средств так и не потратили по назначению.

Наследниками исполнительницы стали ее сын и родители. Однако им досталось не только имущество, но и долги — требовалось вернуть фонду 21 миллион рублей. Долго считалось, что 7 миллионов выплатил Шепелев как законный представитель Платона, а 14 миллионов — отец и мать Фриске.

Однако в итоге выяснилось, что долг перед фондом полностью погасили родители певицы. Пресненский районный суд Москвы еще прошлым летом удовлетворил иск о взыскании 7 миллионов рублей с Шепелева в пользу Владимира и Ольги Фриске. Теперь же семья готовит новый иск.

«Буду с Шепелевым судиться по поводу личных средств моей дочери. Там тоже очень большие суммы. И они тоже пропали. Когда Жанну положили в больницу, она дала Шепелеву доверенность. Вскоре с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов», — заявил отец покойной звезды.

По словам Владимира, доверенность была оформлена, когда его дочь плохо себя чувствовала и не понимала, что происходит. Отец исполнительницы добавил, что организовать сбор средств через фонд тоже предложил Шепелев, пишет kp.ru.

Еще одним предметом разбирательства между родителям скончавшейся от рака мозга Фриске и телеведущим стала квартира певицы. Владимир и Ольга уже обратились в суд, чтобы запретить Шепелеву распоряжаться долей сына, сообщает «360».