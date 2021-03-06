Многотонный грузовик переехал пензенца, которого сбил внедорожник

Пенза, 6 марта. Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензенской области накануне вечером. Сбитый внедорожником пешеход сразу после аварии угодил под колеса многотонного грузовика.

Как сообщили ФАН в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, шансов выжить у мужчины после такого практически не было.

«В 19:30 на 614 километре автодороги М5 «Урал» автомобиль Hyundai Tucson под управлением мужчины 1994 года рождения совершил наезд на пешехода 1964 года рождения. Следующий за иномаркой грузовик Mercedes-Benz Atego, за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения, совершил повторный наезд на пешехода. От полученных травм он скончался на месте», — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее ФАН сообщал, что в Саратовской области произошло страшное ДТП, унесшее жизнь сразу трех человек, включая несовершеннолетнего мальчика.