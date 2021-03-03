Надежды рядовых украинцев на лучшую жизнь после государственного переворота не оправдались, поскольку экономика страны продолжает катиться в пропасть, а киевские власти делают вид, что в государстве нет никаких проблем. Однако жители Украины, уверены: жить после Майдана стало намного хуже.

Недавно украинские патриоты и чиновники всех мастей поздравляли граждан страны с очередной годовщиной «революции гидности», которая, по их мнению, распахнула перед жителями страны Европейский союз и открыла дорогу в светлое безбедное будущее. Но что думают сами жители Украины по поводу произошедшего в стране семь лет назад?

По данным социологического исследования Украинского института будущего, 65% жителей Украины считают, что страна находится под внешним управлением. При этом респонденты на Востоке и Юге страны это отмечали чаще других (75% и 71% соответственно).

Кроме того, 78,3% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, следует из результатов опроса «Центра «Социальный мониторинг». Это самый высокий показатель за последние 12 месяцев: в декабре 2019 года так считали 45,3% респондентов. Наиболее негативно люди восприняли решение правительства повысить тарифы на газ, электроэнергию и отопление с 1 января 2021 года — против высказались 87% респондентов.

ВВП Украины сократится в 2020 году на 7,2%. Дефицит бюджета Украины достиг к октябрю 82 млрд гривен, госдолг — 82,9 млрд долл. Помимо этого, Украина должна выплатить 15 млрд долларов в виде процентов по долгам. Но платить нечем. Киевские власти развернули борьбу с оппозиционными политиками, которые в последнее время начали стремительно набирать популярность. Так, президент Владимир Зеленский ввел в действие несколько решения СНБО, в результате чего три телеканала ZIK, NewsOne и «112 Украина» были закрыты, двух народных депутатов Верховной рады — Виктора Медведчука и Тараса Козака ограничили в правах. А вот СБУ возбудила уголовные дела против журналиста, блогера и политика Анатолия Шария и объявила его в розыск.

В это же время граждане Украины повально заявляют о том, что государственный перевито разрушил их надежды на лучшую жизнь. Так, например, в эфир телеканала «НАШ» дозвонилась жительница Винницы и рассказал, что Майдан перечеркнул ее жизнь, поскольку из-за маленькой пенсии она не может купить еды.

«Меня зовут Надежда. Я из Винницы. Являюсь пенсионером государственной службы. Хочу сказать, что всех пенсионеров госслужбы просто вычеркнули из жизни. После этого Майдана государство о нас забыло — будто нас не существует. Я 20 лет проработала в госслужбе, платила 6% от зарплаты в Пенсионный фонд. Этот Майдан перечеркнул нашу жизнь, нам нечего есть. Это какой-то ужас, поверьте. Невозможно говорить об этом без слез на глазах», — пожаловалась украинка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что жительница Луганской Народной Республики на киевском телеканале объяснила, почему большинство жителей Донбасса больше никогда не сможет полюбить Украину.