Донецк, 3 марта. Военнослужащие ВСУ выпустили 100 мин по населенным пунктам, расположенным на юге ДНР.

Представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметил, что обстрел велся с применением миномета калибром 82 мм.

«Сегодня с 03.15 в течение часа вооруженные формирования Украины вели массированный обстрел по Ленинскому (населенный пункт на юге ДНР — Прим. ред.) с применением минометов калибром 82 миллиметра, выпустив по данному населенному пункту 100 мин», — заявил представитель СЦКК.

О жертвах среди мирного населения и разрушениях дополнительной информации не сообщалось.

Ранее в Киеве заявили о планах вернуть контроль над Донбассом к 2025 году — намерения властей закреплены в Стратегии интегрированного управления границами, сообщает телеканал «360». Вместе с этим на территорию Украины прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель для «инспекции» Зеленского.