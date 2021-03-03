Устроивший массовую аварию екатеринбуржец скрылся с места ДТП

Екатеринбург, 3 марта. Водитель черного Land Cruiser ехал на скорости, задел три автомобиля и троллейбус. В результате ДТП никто не пострадал.

Авария произошла в Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга на перекрестке улиц Репина и Крауля. Сразу после случившегося водитель скрылся в неизвестном направлении.

В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что виновнику ДТП грозит лишение водительских прав от одного до полутора лет, а также административный арест на срок до 15 суток. Сейчас участники ДТП и следствие разыскивают водителя Land Cruiser, а также очевидцев, которые могли бы как-либо помочь в его поиске.

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