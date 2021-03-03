Ереван, 3 марта. Требование армянской оппозиции о встрече с президентом страны удовлетворено.

Руководство «Движения спасения Родины», объединяющего два десятка политических сил Армении, выступающих против премьер-министра Никола Пашиняна, вчера потребовало встречи с президентом страны Арменом Саркисяном. Сегодня это требование было удовлетворено, и президент сел за стол переговоров с представителями объединенной оппозиции. Ее лидеры считают позицию президента «крайне тревожной».

Обозреватель Федерального агентства новостей считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян повел свою страну по украинскому пути. Если с него не сойти, то и эта страна окажется в политическом тупике.