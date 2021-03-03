Марк Горонок переживает тяжелый бракоразводный процесс

Москва, 3 марта. Актер Марк Горонок переживает семейную драму — его супруга Анна подала на развод и не дает ему видеться с четырехлетней дочерью.

Звезда фильмов «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна» сильно переживает из-за предстоящего бракоразводного процесса. Они с супругой пришли в ресторан и вместо того, чтобы отмечать восьмилетие знакомства, говорили о разводе и решали бытовые вопросы.

«Аня сказала, что не отдаст мне дочь, я сильно расстроился. Потом еще сыграло то, что я давно не пил, а здесь выпил пятьдесят граммов виски – и тут же свалился», — сказал актер в беседе с изданием «Собеседник.ру».

При этом супруга утверждает, что хочет, чтобы муж виделся с дочкой. Но Марк убежден, что это вранье. По ее словам, Анна поменяла в квартире все замки, и поэтому он даже не может забрать свои вещи.

Сам Марк разводиться с женой не собирается. Он считает, что супруге нужны «испанские страсти», а он хочет создать крепкую семью.

Как стало известно ФАН, в ресторане актер устроил жене скандал: мужчина начал говорить на повышенных тонах, и супруга решила оставить мужа одного в кафе.