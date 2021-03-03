Пресняков забыл дату рождения сына на «Вечернем Урганте»

Москва, 3 марта. Музыкант Владимир Пресняков рассказал в эфире «Вечернего Урганта» о появлении сына, но забыл дату его рождения.

Исполнитель признался, что 2020 год, когда началась пандемия коронавируса, стал для него прекрасным. Поскольку в том году он стал отцом в третий раз — его супруга Наталья Подольская подарила ему сына Ивана.

По словам музыканта, его возлюбленная делает все, чтобы старший сын Артемий не чувствовал себя обделенным. Артист пытается помогать возлюбленной с воспитанием наследников.

«Появилось вот такое чудо, вот такое маленькое», — сказал Пресняков, показывая новорожденного Ивана. «В октябре?» — уточнил Ургант. «Нет, не в октябре. Вань, ради бога, я не знаю… Сейчас, подожди. У меня с датами очень жутко. Я стесняюсь этого. Зато я каждый день носки стираю», — поделился артист.

Эта история развеселила зал зрителей. Сам гость «Вечернего Урганта» посмеялся с лихвой.

Владимир Пресняков женился на Наталье Подольской в 2010 году, до этого они пять лет встречались. В браке у артистов родились двое сыновей. У Владимира есть взрослый сын Никита от Кристины Орбакайте, о чем также сообщал портал «Мир 24».