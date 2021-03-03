Китай назвал недопустимыми санкции ЕС и США против России

Пекин, 3 марта. Министерство иностранных дел Китая отреагировало на введение новых антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза.

Как отмечается в заявлении МИД КНР, ситуация с блогером Алексеем Навальным является внутренним делом России, поэтому внешнее вмешательство в дела страны является недопустимым.

Накануне Минфин США озвучил имена российских граждан, в отношении которых введены санкции из-за ситуации вокруг Навального. В списке значатся семь высокопоставленных должностных лиц. Среди них директор ФСБ, глава ФСИН, первый замглавы администрации президента РФ, а также генпрокурор, начальник управления президента по внутренней политике и заместители министра обороны.

Как отметила общественный деятель Мария Бутина, санкции — лишь часть скоординированной атаки на силовой сектор России, а Алексеем Навальным попросту воспользовались.