В Крыму ответили на призыв Украины к захвату полуострова

Симферополь, 3 марта. Призыв бывшего украинского депутата о подготовке к захвату Крыма у России назвали сплошным безумием.

Как заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, власти Киева хотят позариться на Крым, хотя сами ввергли свою страну в гражданскую войну.

«Все это сплошное безумие. Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго», — заявил Гемпель.

По словам крымского парламентария, украинские власти до сих пор не поняли, что нормальное цивилизованное государство нельзя построить агрессией. Желание забрать Крым останется лишь в больном воображении властей Украины, считает Гемпель. Украину он назвал политическим карликом, Россия же сможет защитить свой народ и свои территории, резюмировал он.

Ранее экс-нардеп Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что Украина должна всегда быть «постоянно готовой к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма».

Накануне бывший депутат Украины Вадим Колесниченко рассказал, как защищал русский язык на Украине еще задолго до 2014 года, как разгорался Майдан и почему он решил уехать подальше от киевской власти.