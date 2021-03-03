Схема мошенничества с «возвратом случайных переводов» распространяется в России

Москва, 3 марта. Телефонные аферисты придумали новую схему мошенничества. Теперь преступники переводят деньги человеку «по ошибке», а после просят их вернуть.

При этом злоумышленники заявляют о необходимости осуществить перевод на счет третьего лица. Перевод оказывается закрепительным платежом для привязки карты в каком-либо интернет-сервисе, пишут «Известия» со ссылкой на источник на банковском рынке.

Существует и другая схема: жертва аферистов перечисляет деньги в качестве аванса за покупку на сервисе объявлений. Центробанк России, в свою очередь, подтвердил информацию о распространении данных преступных схем и рекомендовал клиентам обратиться в свою кредитную организацию.

Мошенники начали обманывать россиян, используя портал «Госуслуги», сообщало Федеральное агентство новостей. Злоумышленники получают данные граждан через фишинговые сайты.