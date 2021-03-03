Клиенты «Дом.РФ» столкнулись с проблемами при рефинансировании ипотеки

Москва, 3 марта. Ипотечные заемщики, желающие рефинансировать кредит по предложению «Дом.РФ», сообщили о затягивании сделок.

Соответствующие отзывы клиенты компании стали оставлять после сообщения «Дом.РФ» о временном снижении ставок по ипотечным программам. В частности, до 28 февраля ставка по рефинансированию ипотеки другого банка начиналась от 7,1%.

«Заемщик должен был до этого срока подать заявку на новый кредит, получить одобрение, собрать необходимые документы и заключить новый кредитный договор», — пишет РБК.

Ряд клиентов организации в итоге не смогли закрыть сделку, так как заявок было слишком много, передает издание. В call-центре журналистам подтвердили высокую загруженность сотрудников.

Юрист Алексей Петропольский рассказал, какими манипуляциями пользуются российские банки, чтобы навязать свои продукты клиентам с жилищным кредитом. К примеру, кредитная организация предлагает услуги своей страховой фирмы, которые могут оказаться в разы дороже, чем у сторонних компаний.