Россияне могут столкнуться с дефицитом автомобилей в стране

Москва, 3 марта. Поставщики электроники для автомобилей столкнулись с общемировым дефицитом чипов, в том числе и ЭРА-ГЛОНАСС. Без них автомобили не смогут попасть на рынок России.

Пока отечественные автомобильные заводы не снижают выпуск автомобилей, поскольку дефицит покрывается из запасов, которые были созданы на складах. Однако в других странах производство уже пострадало. Из-за длительного цикла выпуска и ограничения мощностей дефицит чипов может продлиться не менее полугода.

Компания «АвтоВАЗ» следит за ситуацией и обещала оперативно реагировать на возникший дефицит.

Недавно стало известно о приостановке сборки автомобилей Lada на предприятии «Азия Авто» в казахстанском городе Усть-Каменогорскю Власти страны обвинили завод в неисполнении обязательств и потребовали вернуть средства, которые были получены предприятием в виде льгот.