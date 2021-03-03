Хабиб Нурмагомедов вновь заговорил о возобновлении карьеры

Москва, 3 марта. Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возвращении в профессиональный спорт.

Хабиб Нурмагомедов, который в октябре прошлого года объявил о завершении спортивной карьеры, рассказал, возможно ли его возвращение к октагону. Спортсмен в разговоре с журналистами Esquire не исключил, что проведет еще один поединок в UFC.

«Я думаю, что только время ответит на этот вопрос. Посмотрим», — заявил 32-летний Нурмагомедов.

Свой последний поединок в промоушене россиянин провел против Дастина Порье из США. Главный бой турнира UFC 254 завершился победой Нурмагомедова во втором раунде. После этого защитивший чемпионский пояс боец смешанных единоборств сообщил, что уходит из спорта.