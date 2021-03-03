Врачи из Томска спасли пассажирку, которой внезапно стало плохо в самолете

Томск, 3 марта. Томские врачи оказали первую медицинскую помощь пассажирке самолета. Об этом сообщила директор Центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова.

Пассажирке, летевшей на борту самолета по маршруту Москва — Томск, внезапно стало плохо во время перелета. На помощь пришли главный врач поликлиники №10 Марианна Кублинская, главный врач Светленской районной больницы Станислав Грязнов и заведующая педиатрической клиникой СибГМУ Дарья Козырицкая.

«В воскресенье, 27 февраля, на призыв бортпроводников: «Есть ли в салоне медицинские работники? Нужна помощь!» мгновенно откликнулись находившиеся в салоне томские врачи», — рассказала Малахова.

Проблемы с самочувствием у пассажирки возникли неожиданно. Она резко почувствовала себя плохо. С помощью тонометра, который принесли бортпроводники, ей измерили артериальное давление. В результате удалось узнать, что после перегрузок на работе и нескольких перелетов у пассажирки поднялось давление, что привело к преходящим нарушениям кровообращения, головокружению, головной боли и тошноте.

В Крыму тем временем спасли мужчину, который застрял на скале и не смог спуститься. Помощь ему оказывали три спасательных отряда.