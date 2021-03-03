Сбитый в Гатчинском районе пешеход скончался в машине скорой помощи

Санкт-Петербург, 3 марта. Лежащего на проезжей части мужчину обнаружили неподалеку от коттеджного поселка «Кивенаппа». Он скончался в машине скорой помощи, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам фельдшера, гражданин попал под колеса автомобиля в районе АЗС. После этого водитель не стал оказывать ему помощь, а скрылся с места происшествия. Заметившие пострадавшего местные жители вызвали бригаду медиков, но спасти его жизнь не удалось.

Правоохранители установили личность жертвы ДТП, им оказался 46-летний житель поселка Пудость. Тело направлено в гатчинский морг. Скрывшегося с места аварии водителя разыскивают.

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