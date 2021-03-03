Китай превратил пандемию коронавируса в инструмент цензуры

Пекин, 3 марта. Правительство КНР обнаружило, что коронавирусные ограничения — отличное основание для высылки «неблагонадежных» журналистов и закрытия «неправильных», в основном иностранных, СМИ.

Власти Китая закручивают гайки в борьбе с иностранными журналистами, пишет The Times. Все чаще и чаще зарубежные СМИ и частные журналисты сталкиваются с тем, что получение разрешения на работу или трудовая виза стали оружием в руках китайской миграционной службы.

«Сообщество иностранных журналистов в Китае» начало отзывать разрешающие на работу в Китае документы у иностранцев, жалуются многие. Официальной причиной китайцы называют пандемию коронавирусной инфекции. Организация «Репортеры без границ» отмечает, что Китай занимает 177 из 180 стран мире в рейтинге свободы прессы.

За последние полгода из Китая были экстрадированы как минимум 18 сотрудников американских изданий NYT, Washington Post и WSJ. Основанием для высылки сотрудников Wall Street Journal стала редакторская колонка, в которой Китай называли «по-настоящему больным человеком Азии». Министерство иностранных дел КНР назвало заметку «оскорбительной».

С начала сентября ни один американский журналист не получил аккредитацию для работы в Китае. Также репортеры отмечают, что каждому четвертому из них сократили срок пребывания в КНР, и вместо стандартного года они проводят в стране в лучшем случае несколько месяцев. Но даже в эти несколько месяцев по-настоящему работать не получается — против западных журналистов обратилась китайская бюрократическая машина. Таким образом власти КНР используют пандемию коронавирусной инфекции в качестве инструмента цензуры неугодных им СМИ.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о новом советнике президента США Джо Байдена по вопросам внешней торговли. Кэтрин Тай заявила, что борьба с цензурой в Китае — часть борьбы с экономическими ограничениями, которые Китай наложил на США.