Российские миротворцы разминировали за три месяца 450 га территории НКР

Степанакерт, 3 марта. Пиротехники сводной группировки МЧС РФ за три месяца обнаружили и обезвредили на территории Нагорно-Карабахской Республики 17 тысяч взрывоопасных предметов.

Пресс-служба МЧС РФ опубликовала отчет о результатах работы пиротехников в Нагорном Карабахе. С начала декабря, сообщается в документе, они полностью обследовали территорию трех районов НКР, обнаружив и обезвредив 17 тысяч взрывоопасных предметов. Работы по разминированию других районов республики продолжаются.

Российские миротворцы продолжают обустраиваться на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Ранее сообщалось, что на территории НКР для размещения и проживания миротворческого контингента из России было возведено четыре дополнительных модульных городка.