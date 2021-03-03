Байден потерпел первое крупное политическое поражение из-за высказываний в Twitter

Вашингтон, 3 марта. Сенат США не одобрил назначение Ниры Танден на пост директора службы государственного управления и бюджета. Причиной стали ее «противоречивые» твиты пятилетней давности.

Танден должна была играть решающую роль в достижении компромисса между Белым домом, Конгрессом и Сенатом по всем ключевым бюджетным вопросам. После того, как вскрылась правда о ее высказываниях в социальной сети Twitter, она сама заявила, что «не хочет бороться за свое место любой ценой» и подставлять таким образом президента США Джо Байдена, сообщает The Times.

Танден построила блестящую карьеру экономиста и аналитика, работала в штабе Клинтон и руководила одним из крупнейших американских think tank, однако для Сената она изначально была спорной кандидатурой. Многие помнят ее острые высказывания в адрес конкурента Хиллари Клинтон в Демократической партии США Берни Сандерса. Одного из действующих сенаторов она в своем блоге называла «Волан-де-Мортом», а о другом говорила, что «за ней нужно охотиться до конца ее дней».

Если бы Байдену удалось назначить Танден руководителем по вопросам бюджета, она была бы пусть и умеренным, но все же единственным республиканцем в его команде. Президент США потерпел свое первое политическое поражение, и виной тому стали современные демократические ценности, которые он пообещал отстаивать в ходе предвыборной кампании.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о нарастании политической поляризации в США. Удаление единственного республиканца из команды Байдена только усугубит этот процесс.