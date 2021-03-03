National Interest: конгрессмены пришли в ярость из-за позиции Байдена по «СП-2»

Вашингтон, 3 марта. Американские конгрессмены разгневались из-за позиции президента США Джо Байдена по газопроводу «Северный поток — 2», об этом говорится в материале издания National Interest.

Как пишут журналисты, Байден отказался ударить по России и другим участникам проекта «СП-2», тем самым вызвав негодование в Конгрессе у представителей как Демпартии, так и у республиканцев.

В феврале 2021 года наступил крайний срок для формирования перечня компаний и лиц, против которых нужно ввести санкции. Белый дом проигнорировал просьбы конгрессменов и внес в список лишь одного человека и одну фирму. Конгрессмены надеялись на жесткий удар по России, поэтому недоумевают, почему этого еще не произошло.

Против газопровода выступают власти Польши и Украины, а Германия не скрывает свой интерес к российскому газу. Как считают эксперты, администрация Байдена не заинтересована в резких шагах против России, поэтому не торопится вводить санкции против «Северного потока — 2».

Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил, что убытки страны от запуска «СП-2» составят 3 млрд долларов.