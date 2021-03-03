«Не каждый русскоговорящий — враг Украины»: видео офицера ВСУ привело к скандалу

Киев, 3 марта. Видеоролик военнослужащей Вооруженных сил Украины, в котором девушка выступила в поддержку русскоговорящих, вызвал поток критики со стороны граждан.

Скандал разразился после того, как военнослужащая опубликовала на своей странице в Facebook видео, которое сопровождается песней на русском языке. Больше всего украинцам не понравились субтитры к записи.

«Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом», — говорится в пояснительном тексте к видео.

На ролик обратил внимание участник операции в Донбассе Александр Гром. Его возмутило поведение девушки, которая, по его словам, является офицером одного из подразделений ВСУ.

Военный отметил, что на девушку было наложено дисциплинарное взыскание. Также он призвал командный состав провести воспитательную работу со своими подчиненными. Позицию Грома поддержал офицер ВСУ Анатолий Штерн, а комментаторы в соцсетях потребовали увольнения девушки из армии.

Ранее причиной скандала на Украине стала опубликованная в Сети фотография, на которой украинский вице-премьер Олег Уруский и глава Чечни Рамзан Кадыров запечатлены рядом друг с другом.