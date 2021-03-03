Зрелищное видео дозаправки в воздухе противолодочного Ту-142 появилось в Сети

Москва, 3 марта. Видео дозаправки в воздухе самолета Ту-142, снятое с борта самолета, появилось в Сети. Тренировки проводятся на базе центра боевого применения морской авиации ВМФ РФ.

Из пунктов постоянного базирования на аэродром прибыли противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-68 Северного и Тихоокеанского флотов. Экипажи противолодочной авиации отрабатывают навыки по дозаправке в воздухе.

Как сообщил командир экипажа самолета-дозаправщика Ил-78 Сергей Кузьмичев, расстояние между самолетами составляет 26 метров, иногда даже меньше.

«Здесь какие-то малейшие отклонения просто недопустимы и могут привести к печальным последствиям», — говорит Кузьмичев.

Видео процесса дозаправки в воздухе опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах видно, как летающий дозаправщик Ил-78 выпускает шланг-конус. Самолет Ту-142, также известный, как «убийца субмарин», должен захватить конус штангой на носовой части. Маневры выполняются на скорости 500 километров в час на высоте шесть тысяч метров.

Ранее стало известно, что российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями.