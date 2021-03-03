Гражданина Таджикистана задержали по делу об изнасиловании школьницы в Ленобласти

Санкт-Петербург, 3 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Таджикистана. Молодого человека подозревают в изнасиловании девочки 2006 года рождения в Ленобласти.

Правоохранители узнали о совершенном преступлении от опекунши пострадавшей девочки. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что над школьницей надругался некий гражданин Таджикистана. Инцидент, по ее словам, произошел в поселке Сиверский на съемной квартире, заявил источник ФАН в органах.

В ходе организованной проверки стражи порядка установили личность предполагаемого преступника и провели его задержание. Злоумышленником оказался 20-летний гражданин центральноазиатской республики, временно проживающий в РФ. Сейчас молодой человек находится в ИВС, против него возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге следователи начали уголовное производство после группового изнасилования первоклассницы, сообщал ФАН. Среди злоумышленников был муж ее матери.