Нью-Дели, 3 марта. Новая российская АПЛ «Белгород» доставит США немало неприятностей, считают индийские военные аналитики.

После того как Вашингтон объявил о размещении четырех стратегических бомбардировщиков В-1 в Норвегии, напряжение между Россией и США усилилось, отмечают обозреватели индийского телеканала TV9 Bharatvarsh. Российским военным пришлось усилить не только возможности противовоздушной обороны, но и продолжить развивать атомный подводный флот. Перевод статьи индийского издания приводит «ПолитРоссия».

Не так давно стало известно о подготовке к испытаниям новейшей субмарины ВМФ РФ «Белгород». Индийские специалисты отметили, что это самое опасное оружие России.

«Россия выпускает в море свое самое опасное оружие — подлодку «Белгород». Она способна погружаться на глубину 1700 футов (518 метров), что под силу единицам», — отмечают авторы индийского издания.

По словам аналитиков из Индии, ввод в эксплуатацию подлодки «Белгород» станет серьезной проблемой для США. Подлодка длиной 184 метра вооружена боевыми системами, которые способны угрожать территории Соединенных Штатов. Субмарина является носителем беспилотного подводного аппарата «Посейдон», который способен вызвать «ядерное цунами» у позиций противника.

Подлодка «Белгород» практически незаметна, обнаружить ее почти невозможно даже с помощью современных гидроакустических систем. Кроме того, подлодка ВМФ РФ так глубоко погружается, что отследить ее маневры практически невозможно.

«Оружие России продолжает вызывать беспокойство США. Если российская подводная лодка просочится в американские воды, то ее будет крайне сложно обнаружить», — констатировали индийские журналисты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что «Белгород» обладает уникальным по разрушительной силе вооружением, от которого нет защиты.

Как передавал телеканал «360», корабли США, зачастившие в Черное море, не несут никакой угрозы безопасности России, их появление — просто проверка выдержки и терпения РФ.