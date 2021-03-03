Актриса Анастасия Веденская приехала из Москвы на судмедэкспертизу. ФАН-ТВ

Анастасия Веденская посетила бюро судмедэкспертизы в Петербурге. Актрисе осмотрели и замерили швы для дальнейшего установления степени тяжести вреда здоровью.

Участница актерской драки, бывшая жена Владимира Епифанцева Анастасия Веденская приехала в Петербург, чтобы пройти судмедэкспертизу. По ее итогам эксперты установят степень тяжести вреда здоровью, а также будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам Анастасии, если через четыре месяца обнаружится сильная неизгладимость шрамов, то увечья квалифицируют как тяжкий вред здоровью.

«У меня семь швов. В данный момент их измеряли, фиксировали, фотографировали отсутствие мимики на правой стороне лба, потому что у меня бровь не поднимается. Но на самом деле неизгладимость вреда будет понятна только через четыре месяца», — говорит Веденская.

Увечья на лице актриса получила в результате драки 10 февраля в одном из баров в центре Петербурга. В тот день там отдыхала актерская компания после премьеры фильма «Дочь тьмы». Анастасия Веденская вступила в словесный конфликт с режиссером Ростиславом Мусаевым и его подругой. Устная баталия внезапно переросла в драку, и Анастасия получила два сильных удара стаканом в голову.