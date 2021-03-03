В Госдуме заявили о продолжении санкционного давления на Россию

Москва, 3 марта. Запад будет продолжать санкционное давление в отношении России. Об этом заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Накануне ЕС ввел новые санкции в отношении России за нарушение прав человека. В перечень ограничений попали четыре гражданина РФ. После антироссийские санкции расширили США.

«Ситуация лишний раз доказывает, что история с Навальным это не столько причина, сколько хороший повод поддерживать на слуху тему давления на РФ как на источник зла и угроз для Запада», — сказал парламентарий.

По словам депутата Госдумы, с приходом нового президента США Джо Байдена усилится НАТО. Вашингтон настроен серьезно и ждать снижения давления на Москву не стоит.

«Поэтому санкционное давление будет продолжаться. В данном случае избрана тактика персональных санкций, но мы не можем исключать, что и по этой линии, по линии секторальных санкций, будут приниматься дальнейшие шаги», — сказал он.

Санкции против России ввели из-за дела Навального. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.