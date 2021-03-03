Ростуризму поручили разработать стандарт оказания услуг по системе «все включено»

Москва, 3 марта. Оказание гостиничных услуг в формате «все включено» будет стандартизировано, чтобы избежать путаницы при выборе отеля.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать единый стандарт оказания услуг по системе all inclusive («все включено»). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В ведомстве заявили, что стандартизация системы пройдет с целью обеспечения удобства для туристов. Сейчас отели и гостиницы российских курортов предоставляют услуги по этой системе по-разному. В некоторых местах туристы могут питаться лишь пять раз в день, в других гостиницах постояльцам разрешено есть 24 часа в сутки. Также отличаются подходы по предоставлению туристам спиртных напитков.

«Для устранения недопонимания со стороны туристов Ростуризм намерен скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «все включено» и «ультра все включено»», — сообщили в ведомстве.

Работа над стандартами уже начата. К 5 марта в Ростуризме должны определиться с целесообразностью включения мер по продвижению формата «все включено» в национальный проект по развитию российского туризма.

Ранее руководитель PR-отдела одного из крупнейших российских туроператоров Алена Хитрова в беседе с ФАН рассказала о самых популярных направлениях туризма. По словам эксперта, максимальным спросом пользуются Сочи, Красная Поляна, Анапа и Геленджик.