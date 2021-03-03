Компания Илона Маска вновь переносит запуск ракеты с группой 60 интернет-спутников

Вашингтон, 3 марта. SpaceX заявила о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с партией из 60 мини-спутников.

Известно, что это уже третий случай переноса даты запуска отправки в космос аппаратов, которые должны пополнить орбитальную группировку спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

«Планируем не ранее четверга осуществить запуск спутников Starlink в связи с невозможностью использования стартовой площадки и неблагоприятными погодными условиями для запуска и посадки [многоразовой первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу в Атлантике]», — говорится в официальном пресс-релизе компании.

Ранее причиной переноса запуска космических аппаратов стали технические проблемы ракеты-носителя и ненадлежащие погодные условия.

Напомним, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в начале марта рассказал об амбициях по созданию собственного города в Техасе — Старбэйз, сообщает телеканал «360». По информации Федерального агентства новостей, площадь нового населенного пункта будет больше деревни Бока-Чика, где сейчас находится космодром SpaceX.