Психолог рассказала, как подготовить ребенка к школе

Уже через полгода многие дошкольники станут первоклассниками. Во всех школах активно идет прием документов от родителей, но достаточно ли подачи заявления для поступления в школу? Дошкольный психолог-педагог Дарья Дугенцова рассказала ФАН, что нужно сделать, чтобы ваш ребенок был готов к своему 1 сентября.

По ее словам, для начала нужно понять, что готовый к школе ребенок — это не тот, который умеет читать, писать и считать, а тот, который хочет и может всему этому научиться. Психологическая готовность — это самый важный показатель для поступления в школу. Родители могут не успеть приобрести в магазине обложки для тетрадей или выучить с ребенком алфавит, но если он психологически не готов к школе, то купленные принадлежности не будут иметь никакого значения. Потому что учителю сначала будет необходимо сформировать у ребенка недостающие функции.

Психологическая готовность к школе — это необходимый уровень знаний для успешного освоения программы обучения и показатель степени осознанности внутренней позиции школьника.

Она состоит из нескольких компонентов:

· волевая готовность;

· мотивационная готовность;

· эмоционально-коммуникативная готовность;

· познавательно-интеллектуальная готовность.

По словам психолога, волевая готовность проявляется в возможности ребенка удерживать некоторое время конкретную программу деятельности, проявлять способность к саморегуляции, а также в умении соблюдать инструкции.

«Как сформировать этот компонент: необходимо учить ребенка работать по инструкции, слышать ее с первого раза и правильно выполнять, учить контролировать свои действия и результат. Для обучения поможет конструирование по образцу, графические диктанты и выполнение простых пошаговых заданий. Например, напишите ребенку список того, что нужно собрать в рюкзак. Хорошей игрой для развития волевой готовности является многим известная игра «Море волнуется раз», ведь в этой игре ребенок по команде переключается с активного вида деятельности на пассивный, что и формирует волевую готовность», — рассказал Дарья Дугенцова.

Психолог обратила внимание, что мотивационная готовность — это внутреннее осознанное стремление дошкольника получать знания.

«Как сформировать этот компонент: сперва подумайте, какой родительский пример вы транслируете, именно этот фактор является значимым. Для формирования интереса к обучению существует большое количество наборов для экспериментов, которые можно провести в домашних условиях. Важно акцентировать внимание не только на результате действия, но и на самом процессе», — пояснила Дарья Дугенцова.

По ее словам, коммуникативная готовность проявляется в умении ребенка выстраивать общение со сверстниками и взрослыми, а также конструктивно выражать свои эмоции.

«Как сформировать этот компонент: способом выражения эмоций нужно обучать, потому что ребенок чувствует эмоции, но не владеет ими. Формированию эмоционального интеллекта способствуют сказки и изготовление поделок, герои которых улыбаются, плачут, злятся т. д. Проговаривайте вслух с ребенком свои и его эмоции», — добавила эксперт.

Познавательно-интеллектуальная готовность. Здесь речь идет не о знании алфавита и умении считать, а о познавательных процессах, к которым относятся внимание, память и мышление, обращает внимание психолог.

«Как сформировать этот компонент: учите ребенка называть предметы одним словом, классифицировать их, тренируйте логическое мышление, мышление по аналогии, внимание», — рассказала Дарья Дугенцова.

Ознакомившись со всеми компонентами психологической готовности к школе, вы сможете лучше понять, готов ли к школе ваш ребенок, и сделать вывод, над какими из четырех компонентов нужно поработать, уверена специалист. Темп развития у детей индивидуален. Некоторые из них в шесть лет готовы идти в школу, а некоторые будут готовы ближе к восьми годам.