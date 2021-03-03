Высокие цены на цветы в России могут сохраниться до конца марта

Москва, 3 марта. Стоимость цветов, выросшая к 14 февраля, до сих пор не опустилась, а с 5 марта из-за повышения спроса ожидается дополнительное подорожание.

Директор по внешним связям Киевского рынка Арсений Мишкин рассказал «Известиям», что итоговый рост цен на цветы по сравнению с прошлым годом может достигнуть 125%, так что у людей не получится заказать к 8 Марта более дешевый букет даже заранее.

Данные компании Starlight свидетельствуют, что подорожание цветов за год составляет 30–100% в зависимости от страны-поставщика. Так, максимальная цена одной розы выросла с 80 до 150 рублей. Такую динамику спровоцировали последствия пандемии коронавируса, выросший курс евро и увеличившаяся стоимость перевозки.

Что касается российских цветов, зима оказалась холодной, поэтому на отопление теплиц уходит больше средств, и это закладывается в конечную стоимость. Участники рынка предполагают, что цены постепенно снизятся только к концу месяца.

Несмотря на цветочный бум, пик которого приходится на 8 Марта, многие специализированные салоны в Приморье жалуются, что не могут заработать из-за граждан, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью.