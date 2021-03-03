Захарова объяснила, чего пытаются добиться США санкциями против РФ

Москва, 3 марта. США пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем антироссийскими санкциями, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, власти США хотят отвести взгляд от вопросов с химоружием и непростой ситуации внутри Штатов. Как подчеркнула Захарова, аналогичная ситуация складывается в Евросоюзе. Там проблемы возникли после того, как стартовала массовая вакцинация от COVID-19, говорит она.

«Евросоюз не может согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека, свободой передвижения», — отметила официальный представитель российского ведомства.

Захарова добавила, что Брюссель не может реализовать внутри ЕС контракты и обязательства в контексте поставок вакцин, которые сейчас являются очень важными.

Накануне в МИД России отметили, что США используют блогера Алексея Навального в качестве повода для введения новых санкций против Москвы.