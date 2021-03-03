Поезд протаранил иномарку на Сахалине

Южно-Сахалинск, 3 марта. ДТП с участием поезда произошло на железнодорожном переезде в селе Пионеры Холмского района, сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги.

Водитель за рулем иномарки проигнорировал запрещающие сигналы светофора и выехал на переезд перед грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Предположительно, в салоне авто находился только водитель. Медики оказали ему необходимую помощь.

Рейсовый автобус врезался в грузовик в Челябинской области, сообщало агентство URA.RU. Девять человек, в том числе четыре ребенка, получили травмы. Все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.