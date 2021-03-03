Взрыв в Багдаде и нападение на колонну коалиции — что произошло в Ираке 2 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 2 марта и рассказывает о ключевых событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Обстрел базы США

Авиабаза Айн Эль-Асад подверглась ракетному обстрелу утром 3 марта. Согласно сообщениям источников, по объекту, на котором дислоцированы военнослужащие США и Международной коалиции, было выпущено как минимум 10 снарядов. Данных о пострадавших не поступало.

Ten Rockets Fell on Ain Al Asad Airbase in Iraq, That Hosts US, Iraqi Forces, State Media Says: https://t.co/SCSpSnjMdq via @SputnikInt — Dale Wichlacz (@DaleWichlacz) March 3, 2021

Багдад

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о взрыве в восточной части столицы. Шумовая граната сработала возле Туркменского клуба на улице Палестина. Погибших и раненых нет.

По словам местных жителей, целью нападавших был дом рядом с клубом.

سماع دوي انفجار في العاصمة بغداد https://t.co/Eh4y1ATxXA — NRT عربية (@ArabicNrt) March 2, 2021

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Управление по контролю за взрывчатыми веществами доложило о ликвидации схрона боевиков ИГ с десятью ракетами Hellfire. Найденный арсенал уничтожен на месте.

صواريخ جهنم في الانبار https://t.co/lqjYR2P587 — iraqkhair (@iraqkhair) March 2, 2021

Северный Ирак

Провинция Найнава

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о задержании четырех террористов «Исламского государства». Двое из них служили в одном из военных подразделений ИГ, один работал в так называемой «исламской полиции», еще один — в административном аппарате террористической группировки.

إلقاء القبض على 4 عناصر من مرتزقة داعش في نينوى

انقر: https://t.co/eO66LcooCc%... pic.twitter.com/XSyhrO1OWU — Rojnews بالعربية (@arabirojnews) March 2, 2021

Центральный Ирак

Провинция Салах эд-Дин

Управление военной разведки Минобороны Ирака сообщило о штурме здания в деревне Ан-Нуджа, которое боевики ИГ использовали в качестве убежища. В доме обнаружен тайник с компонентами для самодельных взрывных устройств (СВУ).

الاستخبارات العسكرية تروي تفاصيل اقتحام منزل في الشرقاط https://t.co/1VSWpkZ2Y2 — عراقي نيوز (@NewsIraqiagency) March 2, 2021

Южный Ирак

Провинция Бабиль

Аппарат национальной безопасности Ирака сообщил о нападении на колонну сил международной коалиции на трассе в районе Ан-Нил. На пути движения колонны сработало СВУ. Погибших и раненых нет.

انفجار عبوة ناسفة على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق بابل#قناة_الرشيد pic.twitter.com/seqpFGeL24 — قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) March 2, 2021

Политика

Начальник Генерального штаба ВС Ирака Абдул Амир Рашид Ярулла провел встречу с главой Генштаба ВС Саудовской Аравии Файядом бин Хамидом ар-Рувайли.

Стороны обсудили перспективы военного сотрудничества и вопросы координации действий военнослужащих обоих государств.

بدعوة رسمية من قبل السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، جرى في مقر @modmiliq استقبالاً رسمياً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول الطيار الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له.https://t.co/rNNhD1kRbD — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 2, 2021

Общество

Пресс-служба Министерства здравоохранения Ирака заявила о начале массовой вакцинации в стране.

В Багдад из Китая прибыл военный борт с первой парти вакцины от коронавируса Sinopharm. Первыми от COVID-19 привились министр здравоохранения Хасан ат-Тамими, командующий ВВС Ирака Шехаб Джахид Хама и посол Китая в стране Чанг Тао.

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi ، أرسلت @modmiliq طائرة عسكرية طراز C130 الى جمهورية الصين الشعبية لنقل الوجبة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى #العراق، وقد وصلت الطائرة فجر الثلاثاء الى العاصمة #بغداد.https://t.co/Kiwg0Sv9hk — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 2, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.