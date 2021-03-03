Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Ближний Восток

Взрыв в Багдаде и нападение на колонну коалиции — что произошло в Ираке 2 марта

Взрыв в Багдаде и нападение на колонну НАТО — что произошло в Ираке 2 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 2 марта и рассказывает о ключевых событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Обстрел базы США

Авиабаза Айн Эль-Асад подверглась ракетному обстрелу утром 3 марта. Согласно сообщениям источников, по объекту, на котором дислоцированы военнослужащие США и Международной коалиции, было выпущено как минимум 10 снарядов. Данных о пострадавших не поступало.

Багдад

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о взрыве в восточной части столицы. Шумовая граната сработала возле Туркменского клуба на улице Палестина. Погибших и раненых нет.

По словам местных жителей, целью нападавших был дом рядом с клубом.

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Управление по контролю за взрывчатыми веществами доложило о ликвидации схрона боевиков ИГ с десятью ракетами Hellfire. Найденный арсенал уничтожен на месте.

Северный Ирак

Провинция Найнава

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о задержании четырех террористов «Исламского государства». Двое из них служили в одном из военных подразделений ИГ, один работал в так называемой «исламской полиции», еще один — в административном аппарате террористической группировки.

Центральный Ирак

Провинция Салах эд-Дин

Управление военной разведки Минобороны Ирака сообщило о штурме здания в деревне Ан-Нуджа, которое боевики ИГ использовали в качестве убежища. В доме обнаружен тайник с компонентами для самодельных взрывных устройств (СВУ).

Южный Ирак

Провинция Бабиль

Аппарат национальной безопасности Ирака сообщил о нападении на колонну сил международной коалиции на трассе в районе Ан-Нил. На пути движения колонны сработало СВУ. Погибших и раненых нет.

Политика

Начальник Генерального штаба ВС Ирака Абдул Амир Рашид Ярулла провел встречу с главой Генштаба ВС Саудовской Аравии Файядом бин Хамидом ар-Рувайли.

Стороны обсудили перспективы военного сотрудничества и вопросы координации действий военнослужащих обоих государств.

Общество

Пресс-служба Министерства здравоохранения Ирака заявила о начале массовой вакцинации в стране.

В Багдад из Китая прибыл военный борт с первой парти вакцины от коронавируса Sinopharm. Первыми от COVID-19 привились министр здравоохранения Хасан ат-Тамими, командующий ВВС Ирака Шехаб Джахид Хама и посол Китая в стране Чанг Тао.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров