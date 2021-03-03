Взрыв в Багдаде и нападение на колонну коалиции — что произошло в Ираке 2 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 2 марта и рассказывает о ключевых событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).
Обстрел базы США
Авиабаза Айн Эль-Асад подверглась ракетному обстрелу утром 3 марта. Согласно сообщениям источников, по объекту, на котором дислоцированы военнослужащие США и Международной коалиции, было выпущено как минимум 10 снарядов. Данных о пострадавших не поступало.
Ten Rockets Fell on Ain Al Asad Airbase in Iraq, That Hosts US, Iraqi Forces, State Media Says: https://t.co/SCSpSnjMdq via @SputnikInt— Dale Wichlacz (@DaleWichlacz) March 3, 2021
Багдад
Министерство внутренних дел Ирака сообщило о взрыве в восточной части столицы. Шумовая граната сработала возле Туркменского клуба на улице Палестина. Погибших и раненых нет.
По словам местных жителей, целью нападавших был дом рядом с клубом.
سماع دوي انفجار في العاصمة بغداد https://t.co/Eh4y1ATxXA— NRT عربية (@ArabicNrt) March 2, 2021
Граница и пустыня
Провинция Анбар
Управление по контролю за взрывчатыми веществами доложило о ликвидации схрона боевиков ИГ с десятью ракетами Hellfire. Найденный арсенал уничтожен на месте.
صواريخ جهنم في الانبار https://t.co/lqjYR2P587— iraqkhair (@iraqkhair) March 2, 2021
Северный Ирак
Провинция Найнава
Министерство внутренних дел Ирака сообщило о задержании четырех террористов «Исламского государства». Двое из них служили в одном из военных подразделений ИГ, один работал в так называемой «исламской полиции», еще один — в административном аппарате террористической группировки.
إلقاء القبض على 4 عناصر من مرتزقة داعش في نينوى— Rojnews بالعربية (@arabirojnews) March 2, 2021
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Центральный Ирак
Провинция Салах эд-Дин
Управление военной разведки Минобороны Ирака сообщило о штурме здания в деревне Ан-Нуджа, которое боевики ИГ использовали в качестве убежища. В доме обнаружен тайник с компонентами для самодельных взрывных устройств (СВУ).
الاستخبارات العسكرية تروي تفاصيل اقتحام منزل في الشرقاط https://t.co/1VSWpkZ2Y2— عراقي نيوز (@NewsIraqiagency) March 2, 2021
Южный Ирак
Провинция Бабиль
Аппарат национальной безопасности Ирака сообщил о нападении на колонну сил международной коалиции на трассе в районе Ан-Нил. На пути движения колонны сработало СВУ. Погибших и раненых нет.
انفجار عبوة ناسفة على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق بابل#قناة_الرشيد pic.twitter.com/seqpFGeL24— قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) March 2, 2021
Политика
Начальник Генерального штаба ВС Ирака Абдул Амир Рашид Ярулла провел встречу с главой Генштаба ВС Саудовской Аравии Файядом бин Хамидом ар-Рувайли.
Стороны обсудили перспективы военного сотрудничества и вопросы координации действий военнослужащих обоих государств.
بدعوة رسمية من قبل السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، جرى في مقر @modmiliq استقبالاً رسمياً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول الطيار الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له.https://t.co/rNNhD1kRbD— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 2, 2021
Общество
Пресс-служба Министерства здравоохранения Ирака заявила о начале массовой вакцинации в стране.
В Багдад из Китая прибыл военный борт с первой парти вакцины от коронавируса Sinopharm. Первыми от COVID-19 привились министр здравоохранения Хасан ат-Тамими, командующий ВВС Ирака Шехаб Джахид Хама и посол Китая в стране Чанг Тао.
تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi ، أرسلت @modmiliq طائرة عسكرية طراز C130 الى جمهورية الصين الشعبية لنقل الوجبة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى #العراق، وقد وصلت الطائرة فجر الثلاثاء الى العاصمة #بغداد.https://t.co/Kiwg0Sv9hk— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 2, 2021
1 Организация запрещена на территории РФ.