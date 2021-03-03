Удерживавший в плену двух девушек Скопинский маньяк вышел на свободу

Скопин, 3 марта. Жителя Рязанской области, 70-летнего Виктора Мохова выпустили на свободу после 17 лет тюремного заключения.

Скопинского маньяка на поезде отправили к месту жительства из исправительной колонии в Саратовской области. В начале 2000-х годов мужчина из Скопина похитил двух несовершеннолетних девушек, которых продержал в бункере более трех лет. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.

Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев. После выхода Мохова из колонии за ним установят надзор на шесть лет по месту жительства. На это время ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Еще он должен будет дважды в месяц являться в МВД для регистрации.

Ранее парапсихолог Алена Полынь рассказала ФАН, как Мохов будет вести себя после тюремного срока. Она заявила, что его не вылечили в тюрьме.