Российским банкам придется выкупать обратно навязанные обманом услуги

Москва, 3 марта. Летом текущего года российские банки начнут в обязательном порядке выкупать обратно у своих клиентов недобросовестно проданные продукты.

Соответствующий законопроект примут в следующем месяце, о чем рассказал корреспонденту «Известий» глава Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Инициатива должна вступить в силу в июне-июле, уточнил он. Согласно проекту, Центробанк РФ получит право обязывать банки выкупать у клиентов проданные с нарушением прав граждан продукты.

«Это позволит избежать распространенных случаев продажи <...> одной услуги под видом другой», — пишет издание.

Также регулятор сможет запрещать банкам продавать определенные продукты, если в ходе заключения договоров гражданам предоставляли недостоверную информацию об имеющихся рисках.

Ранее Центральный банк России призвал банки поторопиться с подключением Системы быстрых платежей (СБП). Получение соответствующего письма от регулятора подтвердили источники СМИ.