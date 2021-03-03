Более 100 тыс. рублей и украшения похитили вооруженные мигранты из дома в Подмосковье

Москва, 3 марта. Двое приезжих из ближнего зарубежья напали на частный дом в деревне Дарьино в Московской области. Угрожая хозяйке пистолетом, они заставили ее открыть сейф.

Добычей злоумышленников стали 110 тысяч рублей, 2 тысячи евро и ювелирные украшения. После этого преступники скрылись, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. Потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 162 «Разбой». Нападавших быстро задержали. При обысках в их квартирах были обнаружены и изъяты сотовые телефоны, наручные часы, банковская карта, ювелирные украшения, а также пистолет, который направлен на экспертизу. В настоящее время подельники находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Deita.ru сообщала о двух преступниках из Приморья, которых могут приговорить к пожизненному сроку за убийства и разбой. Их жертвами стали двое предпринимателей. У убитых были похищены 230 тысяч рублей, внедорожник Lexus GX470 стоимостью более миллиона рублей и ключи от квартиры.