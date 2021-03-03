Рубль незначительно дешевеет в ходе торгов Мосбиржи

Москва, 3 марта. Российская нацвалюта незначительно падает в цене по отношению к американской, о чем стало известно из данных Московской биржи утром в среду.

По состоянию на 8:53 по московскому времени доллар добрался до отметки в 73,87 рубля. Тем самым рубль потерял 6 копеек в стоимости, сообщает торговая площадка.

Евро, по данным на 8:52 по Москве, 3 марта прибавил в цене 0,01 рубля, достигнув отметки в 89,25 рубля.

В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» экономист Василий Колташов рассказал, насколько реально России отказаться от расчетов в долларах. Заменить американскую валюту эксперт предлагает банкнотами, обеспеченными золотым запасом государств.